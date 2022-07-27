Суд приговорил националиста Аристархова к 16 годам колонии за убийство двух человек

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Националиста Максима Аристархова приговорили к 16 годам колонии за убийство двух человек в парке Лосиный остров в Московской области. Соответствующее решение принял Мытищинский городской суд, сообщает ТАСС.

"Суд приговорил Аристархова М. А. к 16 годам колонии строгого режима", – сказали агентству в суде, не уточнив других подробностей.

До этого Аристархову было предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"). По этому делу ранее проходил лидер националистов Максим Марцинкевич, известный по прозвищу Тесак.

16 сентября 2020 года Марцинкевич покончил с собой в исправительном учреждении Челябинска. Его тело нашли в камере рано утром. Следственный комитет отверг предположения о криминальном характере смерти Марцинкевича.

Тесак был осужден на 10 лет лишения свободы по делу о нападениях на людей, которых он считал наркоторговцами. Учитывая смягчение приговора в 2019 году, он мог рассчитывать на условно-досрочное освобождение в 2021 году.

