Суд вынес приговор фигурантам дела об убийстве чемпиона мира по тайскому боксу в Москве

20:26
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Черемушкинский районный суд столицы вынес приговор трем фигурантам дела об убийстве чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Андроник Сираканян, Андрей Борисенко и Аршак Балагозян осуждены по факту убийства и организации преступления. Борисенко приговорен к 11 годам лишения свободы, Балагозян – к 10 годам, а Сираканян – к 8 годам.
"Все они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима", – уточнили в суде.
Кроме того, судом было удовлетворено требование потерпевшей стороны о возмещении морального вреда на сумму более 2,8 миллиона рублей.
Осенью 2019 года чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна застрелили возле его дома. Позже стало известно, что трое подозреваемых на протяжении месяца следили за спортсменом из-за поступившего к ним заказа на убийство.
"Московский патруль": чемпиона мира по тайскому боксу застрелили у дома в Москве
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