Срок задержания экс-помощника главы Россельхознадзора Натарова продлили на 72 часа

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Пресненский суд Москвы продлил арест бывшего помощника Россельхознадзора Дмитрий Натарова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что судебное заседание по делу состоится 29 июня.

"Постановлением суда продлен срока задержания Натарова Д. С. на 72 часа, судебное заседание отложено на 29 июня на 15:00 мск", – сообщила представитель суда.

Ранее Следственный комитет запросил задержание Натарова. Он обвиняется в получении взятки и совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

27 апреля Натаров был уволен со своей должности. Ранее такую просьбу озвучил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Он отметил, что его действия в отношении несовершеннолетней дискредитируют органы власти.