Обвинение обжаловало решение суда о домашнем аресте Додона

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Прокуратура Молдавии обжаловала решение о домашнем аресте бывшего молдавского лидера Игоря Додона и потребовала заключить его под стражу на 30 суток, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обжалование данного решения представители Генпрокуратуры объяснили тем, что есть риск уклонения обвиняемого от органа уголовного преследования и вмешательства в расследование для уничтожения улик. Также молдавские правоохранители опасаются, что Додон может быть замешан в совершении новых преступлений и организации массовых протестов.
Не исключает прокуратура и вероятность попытки бывшего президента покинуть страну. В ведомстве заявили, что во время обысков у Додона были найдены билет и иностранная валюта, в том числе российская.
"Более того, сам обвиняемый подтвердил, что планировал поездку в Российскую Федерацию, также имея при себе дипломатический паспорт", – говорится в заявлении.
По информации прокуратуры, заседание Апелляционной палаты по рассмотрению запроса стороны обвинения назначено на вторник, 31 мая, в 13:00 по Москве.
Игоря Додона задержали 24 мая сотрудники антикоррупционной прокуратуры. В его доме прошли обыски. А за день до этого прокуратура Молдавии предъявила политику обвинение по четырем пунктам, включая коррупцию и предательство государства.
26 мая суд в Кишиневе принял решение отправить под домашний арест Додона. Сообщалось, что срок данной меры составит 30 суток.
В 2020 году экс-депутат молдавского парламента Юрий Реницэ распространил видео, на котором Додон, занимавший тогда пост президента, встречается с лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. В ходе диалога Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам парламентария, якобы была крупная сумма денег. Уточнялось, что встреча состоялась летом 2019 года и через несколько дней Плахотнюк покинул страну.
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