Суд арестовал двух нападавших на полицейский участок в Ереване

Фото: ТАСС/Нарек Галстян

Ереванский суд общей юрисдикции арестовал двух мужчин, которые 24 марта с гранатами напали на городской полицейский участок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет республики.

По данным ведомства, третий участник группы остается задержанным, он лечится в медицинском центре. В СК добавили, что всем трем предъявили обвинение в терроризме, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов для совершений преступлений.

В армянском МДВ добавили, что все трое мужчин – члены организации "Национально-демократический полюс", известной своими радикальными и русофобскими взглядами.

Ранее СМИ писали, что днем 24 марта неизвестные ворвались в полицейский участок в Ереване. Предварительно установлено, что в результате ЧП есть пострадавшие.