Бывший зэк дал советы по выживанию за решеткой Абызову

Фото: Следственный комитет РФ

"Рэкетир на пенсии" Михаил Орский в эфире "НСН" посоветовал бывшему министру по координации деятельности "Открытого правительства" Михаилу Абызову не жаловаться на сокамерников, поскольку это вызывает раздражение.

Ранее сообщалось, что экс-министра после задержания поместили в трехместную камеру изолятора временного содержания. Вместе с ним содержатся ранее судимый подозреваемый в краже и подозреваемый в убийстве.

По словам ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова, экс-министр не жалуется на условия содержания. При этом он отметил, что, согласно законодательству, Абызов не может находиться в одной камере с подозреваемыми в насильственных преступлениях, а также с возможными рецидивистами.

"Ничего не вызывает большего омерзения, чем вой этих казнокрадов и их присных, когда они попадают в тюрьму", – заявил Орский.

"Рэкетира на пенсии" возмутило заявление ответственного секретаря ОНК о сокамерниках Абызова. Орский считает, что статус экс-министра не означает, что ему должны подбирать соседей по камере.

"Ни малейшей жалости эти казнокрады у меня не вызывают. Потому что люди по десятку лет получают за пару ящиков коньяка, а эти миллиарды крадут, а получают условно", – указал Орский.

Абызов подозревается в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. По делу также проходят Николай Степанов, Галина Фрайденберг, Максим Русаков, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев. Ущерб от их действий оценивается в четыре миллиарда рублей.

