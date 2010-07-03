Бывший зэк дал советы по выживанию за решеткой Абызову

"Рэкетир на пенсии" Михаил Орский в эфире "НСН" посоветовал бывшему министру по координации деятельности "Открытого правительства" Михаилу Абызову не жаловаться на сокамерников, поскольку это вызывает раздражение.
Ранее сообщалось, что экс-министра после задержания поместили в трехместную камеру изолятора временного содержания. Вместе с ним содержатся ранее судимый подозреваемый в краже и подозреваемый в убийстве.
По словам ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова, экс-министр не жалуется на условия содержания. При этом он отметил, что, согласно законодательству, Абызов не может находиться в одной камере с подозреваемыми в насильственных преступлениях, а также с возможными рецидивистами.
"Ничего не вызывает большего омерзения, чем вой этих казнокрадов и их присных, когда они попадают в тюрьму", – заявил Орский.
"Рэкетира на пенсии" возмутило заявление ответственного секретаря ОНК о сокамерниках Абызова. Орский считает, что статус экс-министра не означает, что ему должны подбирать соседей по камере.
"Ни малейшей жалости эти казнокрады у меня не вызывают. Потому что люди по десятку лет получают за пару ящиков коньяка, а эти миллиарды крадут, а получают условно", – указал Орский.
Абызов подозревается в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. По делу также проходят Николай Степанов, Галина Фрайденберг, Максим Русаков, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев. Ущерб от их действий оценивается в четыре миллиарда рублей.
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