Задержание Абызова говорит о реальной борьбе с коррупцией в РФ – Матвиенко

В России идет реальная борьба с коррупцией, о чем свидетельствует задержание бывшего министра по координации деятельности Открытого правительства Михаила Абызова. С таким заявлением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Она отметила, что бывшему министру предъявлено серьезное обвинение. Это говорит о том, что в стране нет неприкасаемых, передает ТАСС.
Михаил Абызов подозревается в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. По делу также проходят Николай Степанов, Галина Фрайденберг, Максим Русаков, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев.
По версии следствия, Абызов и его сообщники обманули акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", похитив у них четыре миллиарда рублей.
Последнее время экс-министр проживал в Италии. Его задержали в столичном аэропорту, когда он прилетел в Москву на день рождения одного из бывших коллег.
Следствие будет ходатайствовать о заключении Абызова под стражу. Ожидается, что мера пресечения будет избрана в среду, 27 марта. Абызов своей вины не признает.
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