Суд арестовал убившего коллегу ремонтника в подмосковном Фрязине

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Ремонтника, который обвиняется в убийстве своего коллеги в подмосковном Фрязине, арестовали. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковного главка Следственного комитета (СК) РФ.

Мужчина совершил убийство напарника в ходе проведения ремонтных работ. У них произошел конфликт, после чего обвиняемый нанес коллеге ножевые ранения.

"По ходатайству следствия в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве своего коллеги, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

Тело коллеги обвиняемый закопал недалеко от дома. Погибший считался пропавшим 15 января. Тело убитого нашли только спустя 10 дней.

