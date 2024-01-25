Двух женщин арестовали в Москве за подготовку заказного убийства сына одной из них

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Двух женщин арестовали в Москве за приготовление к заказному убийству сына одной из них (статьи 30, 33, пункты "ж, з" части 2 статьи 105 УК РФ). Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Отмечается, что женщины не признали вину и возражали против заключения под стражу.

По данным прокуратуры, 68-летняя женщина, испытывая личные неприязненные отношения к своему 42-летнему сыну, в связи с распределением семейных материальных благ, ценностей, в том числе квартир, решила организовать его убийство. Она привлекла к совершению преступления свою 51-летнюю подругу, нашедшую возможного соучастника убийства.

В ходе встреч, которые проходили с 6 декабря 2023 года по 22 января 2024 года в Москве, женщины склоняли мужчину подыскать и привлечь за вознаграждение в размере миллиона рублей исполнителя убийства, представив ему фото и сведения о потенциальной жертве, уточняется в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что мужчина отказался совершать преступление. Он обратился в правоохранительные органы. Убийство жертвы инсценировали в ходе оперативно-разыскных мероприятий, после этого одна из женщин передала знакомому 500 тысяч рублей, ранее полученных от матери потерпевшего.

Затем сотрудники правоохранительных органов пресекли преступную деятельность женщин. Прокуратура Москвы контролирует расследование.

Ранее неизвестный убил супружескую пару в частном доме под Пермью. По данному факту следственными органами СУ СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ ("Убийство двух лиц из корыстных побуждений").

До этого столичный главк СК РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство на улице Айвазовского в Москве. По данным следователей, 45-летний мужчина в ходе конфликта вытолкнул из окна жилого дома малознакомую 22-летнюю девушку.

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