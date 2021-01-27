Сына бывшего вице-губернатора Брянской области приговорили к 6,5 года колонии за ДТП

Фото: СК РФ

Сына бывшего вице-губернатора Брянской области Александра Резунова Максима приговорили к 6,5 года колонии общего режима по делу о ДТП со смертельным исходом. Соответствующее решение принял Советский районный суд города Брянска.

На сайте региональной прокуратуры отмечается, что Резунов также на 2,5 года лишен права управления транспортными средствами.

В ночь на 18 сентября прошлого года Максим Резунов на своем Volkswagen Touareg протаранил сразу две машины. В результате ДТП пострадали три человека, в том числе шестилетняя девочка. Также водитель одного из авто впал в кому. Врачи боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось. Отмечалось, что Резунов в момент аварии был пьян.

Также стало известно, что восемь лет назад Резунова уже пытались осудить за вождение в нетрезвом виде, но тогда ему удалось избежать наказания.

