Уголовное дело завели против водителя, въехавшего в ворота храма в Москве

Фото: Агентство "Москва"

Уголовное дело возбудили против мужчины, въехавшего в ворота храма в Малом Предтеченском переулке в Москве, сообщается на сайте МВД Медиа.

Дело расследуется по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Мужчину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина попытался въехать на территорию церкви через закрытые ворота. Источник в правоохранительных органах уточнил, что изначально задержанный хотел попасть в храм пешком, но его в пьяном виде не пустили.

Мужчина уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение, был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен водительских прав на 1,5 года.