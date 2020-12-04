Сотрудники Росгвардии задержали водителя, протаранившего ворота храма в центре Москвы

Фото: Агентство "Москва"

Нетрезвый 45-летний мужчина протаранил на автомобиле ворота храма в центре Москвы. Его задержали сотрудники Росгвардии, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в Малом Предтеченском переулке. Кнопку экстренного вызова вневедомственной охраны нажал один из работников храма.

Выяснилось, что задержанного уже лишали права управления транспортным средством, в том числе за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Для дальнейшего разбирательства задержанного передали сотрудникам полиции.

Ранее столичная полиция задержала подозреваемого в хулиганских действиях со стрельбой. В результате дорожного конфликта у дома в Мукомольном проезде мужчина выстрелил в сторону водителя "Газели" и повредил зеркало заднего вида автомобиля.

