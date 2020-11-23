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Происшествия

15:16

Пьяный мужчина устроил массовую аварию в Казани

происшествия ДТП регионы

Фото: пресс-служба МВД по Татарстану

Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал аварию с шестью авто в Казани. В результате ДТП погиб один человек, приводит РИА Новости заявление МВД по Татарстану.

По информации ведомства, авария произошла утром 23 ноября напротив дома 79 по улице Чистопольской. Водитель Volvo 1984 года рождения, находясь нетрезвым за рулем, выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Daewoo Nexia, Skoda Daewoo Gentra.

Из-за ДТП автомобиль Daewoo Gentra отбросило на LADA Granta, который потом столкнулся с ВАЗ-2114. От полученных травм на месте происшествия скончался водитель, управлявший Daewoo Gentra.

Ранее три человека пострадали в столкновении Porsche со столбом на востоке Москвы. Авария произошла на пересечении Московского проспекта и Главной аллеи.

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