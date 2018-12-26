Родственники Михаила Хачатуряна снова попытались поместить сестер Хачатурян под стражу

Адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин прокомментировал прошедшее заседание Басманного суда по продлению меры пресечения.
"Потерпевшие просили заключить Марию под стражу, говорили, что у них есть доказательства нарушения запретов, но таковых не представили", – рассказал адвокат.
По его словам, суд не внял просьбам потерпевших и продлил запрет определенных действий. "Защита согласна с данной мерой пресечения, дополнительных ходатайств не заявляли", – прокомментировал Пакулин.
Ранее Басманный суд продлил до 28 марта запрет определенных действий для Марии Хачатурян, обвиняемой вместе с сестрами в убийстве отца.
27 июля 2018 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего Михаила Хачатуряна. В убийстве признались его дочери, по их словам, преступление спровоцировал сам отец.
Девушек поместили под арест, но в сентябре Басманный суд отпустил сестер Хачатурян из СИЗО, назначив им в качестве меры пресечения запрет определенных действий.
Портал Москва 24 накануне нового заседания взял эксклюзивное интервью у Аурелии Дундук, матери Крестины, Ангелины и Марии Хачатурян, а также напомнил о том, как разворачивались трагические события в этой семье.
18 апреля 2018 года Владимир Путин подписал закон о введении новой меры пресечения "запрет определенных действий". В соответствии с документом, запрет определенных действий в качестве меры пресечения должен избираться по решению суда в порядке, установленном статьей 108 УПК, за исключением требований, связанных с видом и размером наказания, квалификацией преступления, возрастом подозреваемого или обвиняемого. Запрет на определенные действия аналогичен домашнему аресту, но является более мягкой мерой пресечения.
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