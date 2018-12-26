Родственники Михаила Хачатуряна снова попытались поместить сестер Хачатурян под стражу

Фото: соцсети, Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин прокомментировал прошедшее заседание Басманного суда по продлению меры пресечения.

"Потерпевшие просили заключить Марию под стражу, говорили, что у них есть доказательства нарушения запретов, но таковых не представили", – рассказал адвокат.

По его словам, суд не внял просьбам потерпевших и продлил запрет определенных действий. "Защита согласна с данной мерой пресечения, дополнительных ходатайств не заявляли", – прокомментировал Пакулин.

Ранее Басманный суд продлил до 28 марта запрет определенных действий для Марии Хачатурян, обвиняемой вместе с сестрами в убийстве отца.

27 июля 2018 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего Михаила Хачатуряна. В убийстве признались его дочери, по их словам, преступление спровоцировал сам отец.

Девушек поместили под арест, но в сентябре Басманный суд отпустил сестер Хачатурян из СИЗО, назначив им в качестве меры пресечения запрет определенных действий.

Портал Москва 24 накануне нового заседания взял эксклюзивное интервью у Аурелии Дундук, матери Крестины, Ангелины и Марии Хачатурян, а также напомнил о том, как разворачивались трагические события в этой семье.

18 апреля 2018 года Владимир Путин подписал закон о введении новой меры пресечения "запрет определенных действий". В соответствии с документом, запрет определенных действий в качестве меры пресечения должен избираться по решению суда в порядке, установленном статьей 108 УПК, за исключением требований, связанных с видом и размером наказания, квалификацией преступления, возрастом подозреваемого или обвиняемого. Запрет на определенные действия аналогичен домашнему аресту, но является более мягкой мерой пресечения.