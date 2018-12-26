Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:25

Родственники Михаила Хачатуряна снова попытались поместить сестер Хачатурян под стражу

суды эксклюзив

11:25

Поделиться в социальных сетях:

Фото: соцсети, Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин прокомментировал прошедшее заседание Басманного суда по продлению меры пресечения.

"Потерпевшие просили заключить Марию под стражу, говорили, что у них есть доказательства нарушения запретов, но таковых не представили", – рассказал адвокат.

По его словам, суд не внял просьбам потерпевших и продлил запрет определенных действий. "Защита согласна с данной мерой пресечения, дополнительных ходатайств не заявляли", – прокомментировал Пакулин.

Ранее Басманный суд продлил до 28 марта запрет определенных действий для Марии Хачатурян, обвиняемой вместе с сестрами в убийстве отца.

27 июля 2018 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего Михаила Хачатуряна. В убийстве признались его дочери, по их словам, преступление спровоцировал сам отец.

Девушек поместили под арест, но в сентябре Басманный суд отпустил сестер Хачатурян из СИЗО, назначив им в качестве меры пресечения запрет определенных действий.

Портал Москва 24 накануне нового заседания взял эксклюзивное интервью у Аурелии Дундук, матери Крестины, Ангелины и Марии Хачатурян, а также напомнил о том, как разворачивались трагические события в этой семье.

18 апреля 2018 года Владимир Путин подписал закон о введении новой меры пресечения "запрет определенных действий". В соответствии с документом, запрет определенных действий в качестве меры пресечения должен избираться по решению суда в порядке, установленном статьей 108 УПК, за исключением требований, связанных с видом и размером наказания, квалификацией преступления, возрастом подозреваемого или обвиняемого. Запрет на определенные действия аналогичен домашнему аресту, но является более мягкой мерой пресечения.

суды эксклюзив

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика