Житель Перми пытался отсудить у цветочного магазина деньги за увядшие розы

Житель пермского района Закамск попытался получить компенсацию от цветочного магазина за увядшие розы. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

Из судебных документов следует, что в июле мужчина приобрел за 5 250 рублей букет, который состоял из 25 роз. Однако на следующий день цветы завяли. По этой причине покупатель решил обратиться в магазин.

Мужчина, показав фото и видео увядших роз, потребовал, чтобы ему вернули деньги или заменили букет. Продавцы отказали покупателю в его просьбе. После этого житель Перми обратился с иском в мировой суд, призвав выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

По результатам проведенной экспертизы было установлено, что цветы прошли все карантинные проверки. Более того, мужчина лично выбрал купленные им цветы. В результате суд отказал покупателю в удовлетворении его требования.

В своем решении инстанция сослалась на закон, согласно которому цветы относятся к товарам, не подлежащим возврату и обмену. Помимо этого было указано, что продавец не обязан предупреждать покупателей о быстром увядании букета.

Ранее председатель организации по защите прав покупателей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов заявлял, что человек может не платить за разбитый в магазине товар, если уронил его случайно.

Однако, по его словам, если человек ведет себя неадекватно, тогда ответственность за разбитый товар лежит на нем. К таким случаям относятся специальное скидывание вещей с полок, разбрасывание товаров и многое другое.