Суд приговорил адвоката Хасавова к шести годам колонии

26 ноября, 22:47
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Измайловский районный суд столицы приговорил адвоката Дагира Хасавова к шести годам колонии общего режима за принуждение к даче показаний. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Измайловского суда.
"Измайловским районным судом Москвы 26 ноября 2020 года постановлен приговор в отношении адвоката Дагира Хасавова, а также Абдусалама Джамалутдинова и Вадима Юсуфова, которые в составе организованной группы совершили принуждение потерпевшего к даче ложных показаний, соединенное с шантажом, угрозой причинением вреда здоровью", – сообщили в пресс-службе.
Джамалутдинову и Юсуфову назначено наказание в виде 4,5 и трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Хасавова задержали 17 сентября 2019 года во время процесса по уголовному делу в отношении бывших чиновников Дагестана. Он признан виновным по статье "Принуждение к даче показаний, совершенное организованной группой". Вину в инкриминируемых деяниях юрист не признал.
Ранее прокурор попросил суд приговорить бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова к 17 годам колонии. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном приобретении оружия. Свою вину он не признает.
Маркелов возглавлял Марий Эл с 2001 по 2017 год. В апреле 2017-го он ушел в отставку, после чего был арестован по обвинению в получении взятки.
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