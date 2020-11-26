Суд приговорил адвоката Хасавова к шести годам колонии

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Измайловский районный суд столицы приговорил адвоката Дагира Хасавова к шести годам колонии общего режима за принуждение к даче показаний. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Измайловского суда.

"Измайловским районным судом Москвы 26 ноября 2020 года постановлен приговор в отношении адвоката Дагира Хасавова, а также Абдусалама Джамалутдинова и Вадима Юсуфова, которые в составе организованной группы совершили принуждение потерпевшего к даче ложных показаний, соединенное с шантажом, угрозой причинением вреда здоровью", – сообщили в пресс-службе.

Джамалутдинову и Юсуфову назначено наказание в виде 4,5 и трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Хасавова задержали 17 сентября 2019 года во время процесса по уголовному делу в отношении бывших чиновников Дагестана. Он признан виновным по статье "Принуждение к даче показаний, совершенное организованной группой". Вину в инкриминируемых деяниях юрист не признал.

Ранее прокурор попросил суд приговорить бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова к 17 годам колонии. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном приобретении оружия. Свою вину он не признает.

Маркелов возглавлял Марий Эл с 2001 по 2017 год. В апреле 2017-го он ушел в отставку, после чего был арестован по обвинению в получении взятки.

