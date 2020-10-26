Ефремов готов возместить потери компании, чье авто попало в ДТП с его участием

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин рассказал, что артист готов возместить убытки компании "Стоун-XXI", чей автомобиль попал в ДТП на Смоленской площади в июне, сообщает телеканал Москва 24.

Защита актера рассчитывает на снижение наказания в кассационной инстанции. "Полагаю, что все-таки снижение наказания в определенной степени будет", – заявил Хархорин.

Пресненский районный суд Москвы в начале сентября признал Ефремова виновным в аварии со смертельным исходом. В результате ДТП в центре столицы погиб курьер Сергей Захаров.

Артиста приговорили к 8 годам лишения свободы. Помимо того, его обязали выплатить компенсацию старшему сыну погибшего и лишили прав сроком на 3 года.

22 октября в Мосгорсуде прошло заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор Михаилу Ефремову. Суд принял решение смягчить наказание с 8 до 7,5 лет колонии общего режима.