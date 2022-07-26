Юрист назвал наложенный на Google штраф абсолютно предсказуемым

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Наложенный на Google Федеральной антимонопольной службой штраф является абсолютно предсказуемым. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на управляющего партнера юридической фирмы Art de Lex Дмитрия Магоня.

Он отметил, что компания уже давно встала на путь заядлого нарушителя законов России. Эксперт напомнил, что, пользуясь доминирующим положением на рынке, YouTube не раз неоправданно и противозаконно блокировал аккаунты отечественных СМИ.

"Блокировки Google-аккаунтов и YouTube-каналов все чаще становятся произвольными и все больше принимают форму цензуры. Google выбирает путь заядлого правонарушителя", – сказал Магоня.

Представитель Art de Lex назвал произвольную и ничем не обоснованную блокировку политикой двойных стандартов. По его словам, такие действия противоречат закону и пользовательскому соглашению Google.

Ранее ФАС оштрафовала компанию Google на 2 миллиарда рублей за непрозрачные и необъективные правила блокировки аккаунтов на видеохостинге YouTube. В ведомстве добавили, что штраф необходимо выплатить в течение 2 месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу.

