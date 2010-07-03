Издевавшегося над ученицей репетитора отправили под домашний арест

Хорошевский суд столицы поместил под домашний арест репетитора музыки, которого подозревают в истязании восьмилетней ученицы. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе суда.
"Суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия в отношении Мгера Махсудяна и избрал ему домашний арест до 24 июня", – уточнил собеседник агентства.
Ранее восьмилетняя ученица Махсудяна рассказала отцу, что репетитор по фортепияно бьет и оскорбляет ее во время занятий. Тогда родители девочки установили скрытую видеокамеру и получили кадры, на которых преподаватель, недовольной игрой ученицы, пинает ее, бьет по голове и рукам.
По словам старшего помощника столичного главка СК Юлии Ивановой, на допросе репетитор подтвердил, что грубо вел себя с ребенком и даже применял к ученице физическую силу в воспитательных целях. В связи с этим следствие настаивало на аресте 23-летнего студента-репетитора.
Возбуждено уголовное дело об истязании. Вскоре Махсудяну предъявят обвинение. Преподавателю музыки грозит от трех до семи лет тюрьмы. Расследование уголовного дела продолжается.
Известно, что задержанный приехал в столицу из Оренбургской области. Он учился музыке с четырех лет и поступил в Московскую консерваторию имени Чайковского. В этом году студент-стипендиат должен был закончить обучение. По словам однокурсников, молодой человек всегда вел себя вежливо и его поведение с ученицей необъяснимо.
Студенту-репетитору, избившего ученицу, грозит до 7 лет колонии
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