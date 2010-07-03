Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

18:05

Издевавшегося над ученицей репетитора отправили под домашний арест

суды

18:05

Поделиться в социальных сетях:

Фото: телеграм-канал BAZA

Хорошевский суд столицы поместил под домашний арест репетитора музыки, которого подозревают в истязании восьмилетней ученицы. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе суда.

"Суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия в отношении Мгера Махсудяна и избрал ему домашний арест до 24 июня", – уточнил собеседник агентства.

Ранее восьмилетняя ученица Махсудяна рассказала отцу, что репетитор по фортепияно бьет и оскорбляет ее во время занятий. Тогда родители девочки установили скрытую видеокамеру и получили кадры, на которых преподаватель, недовольной игрой ученицы, пинает ее, бьет по голове и рукам.

По словам старшего помощника столичного главка СК Юлии Ивановой, на допросе репетитор подтвердил, что грубо вел себя с ребенком и даже применял к ученице физическую силу в воспитательных целях. В связи с этим следствие настаивало на аресте 23-летнего студента-репетитора.

Возбуждено уголовное дело об истязании. Вскоре Махсудяну предъявят обвинение. Преподавателю музыки грозит от трех до семи лет тюрьмы. Расследование уголовного дела продолжается.

Известно, что задержанный приехал в столицу из Оренбургской области. Он учился музыке с четырех лет и поступил в Московскую консерваторию имени Чайковского. В этом году студент-стипендиат должен был закончить обучение. По словам однокурсников, молодой человек всегда вел себя вежливо и его поведение с ученицей необъяснимо.

Студенту-репетитору, избившего ученицу, грозит до 7 лет колонии

Читайте также

суды

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика