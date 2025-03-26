Житель Перми получил банку кильки вместо iPhone 16

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Пермяк получил банку кильки с логотипом "За Родину" вместо iPhone 16, который он заказал на маркетплейсе. Об этом заявили в Пермском краевом суде, передает "Радио 1".

По данным судебной инстанции, житель Перми в ноябре 2024 года заказал на маркетплейсе iPhone 16 Pro Max на 1 024 Gb. Стоимость устройства с доставкой составила 189,9 тысячи рублей. Курьер привез посылку мужчине в срок, но без возможности осмотра и проверки товара.

В суде уточнили, что, открыв коробку, мужчина обнаружил в ней вместо iPhone банку кильки. После этого он обратился в интернет-магазин и потребовал вернуть деньги. Однако маркетплейс отказал мужчине, указав, что продавцом является ИП. При этом последний обещал вернуть покупателю средства, но так этого не сделал.

В результате мужчина обратился в суд, который взыскал с продавца 189 990 рублей, а также еще 25 тысяч в качестве компенсации и штраф в размере 107,5 тысячи рублей.

Ранее в Москве были задержаны трое подозреваемых в подмене товаров на маркетплейсе. По данным МВД, злоумышленники клали муляжи вместо оригинальной техники. Сумма ущерба составила более чем 1,6 миллиона рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", фигуранты арестованы.