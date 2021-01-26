Австрийский бизнесмен стал фигурантом дела о незаконной банковской деятельности в РФ

Фото: balashiha.ru

Генеральный директор австрийской компании "Экоком" Оливер Кайзер, занимающийся рекультивацией нескольких отечественных полигонов, стал фигурантом дела о незаконной банковской деятельности в России, сообщает ТАСС.

Следователи МВД попросили Тверской суд Москвы избрать ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Уточняется, что судебное заседание назначено на 28 января.

Отмечается, что Кайзер является гражданином Австрии. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее были названы операции с деньгами, которые окажутся под контролем в 2021 году. В частности, планируется организовать контроль за операциями по возврату неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в размере от 100 тысяч рублей.