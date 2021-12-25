Экс-сотрудника Минобороны приговорили к 8 годам тюрьмы за взяточничество

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Суд в Хабаровске назначил экс-сотруднику Минобороны России Александру Хану наказание в виде лишения свободы на 8 лет и 4 месяца. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщает пресс-служба главного военного следственного управления СК РФ.
По версии следствия, Хан, занимая с октября 2019 года по март 2020 года должность руководителя федерального предприятия "Управление заказчика капитального строительства Минобороны РФ", получил около 2,2 миллиона рублей в качестве взятки за заключение контракта от гендиректора ООО "Питерская строительная компания".
"Доказательства <...> признаны судом достаточными для признания <...> Хана виновным в совершении преступления", – говорится в сообщении.
Уточняется, что ему также назначен штраф в размере 4,4 миллиона рублей, помимо этого, Хан лишен права занимать определенные должности на государственной службе сроком на 3 года. Отмечается, что экс-сотрудник Минобороны был уволен в ходе предварительного следствия, свою вину он не признал.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ зафиксировала рост числа преступлений коррупционной направленности: в 2021 году их произошло 24,5 тысячи, что на 16,5% больше, чем годом ранее. Почти половина всех случаев пришлась на взяточничество – 12,1 тысячи. При этом в трети случаев размер взятки не превышал 10 тысяч рублей.
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