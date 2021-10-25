Суд вынес приговор владельцу пансионата в Москве по делу о гибели людей при пожаре

17:25
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Суд вынес приговор владельцу частного пансионата в Москве Никите Улесову по делу о гибели двух людей при пожаре, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы прокуратуры Москвы Юлию Нефедову.
Суд также вынес приговор администратору пансионата Элеоноре Шараповой. Обвиняемые были приговорены к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.
"Оба осужденных лишены права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением соблюдения требований охраны труда и техники безопасности, сроком на два года", – сказала Нефедова.
Владельца и администратора пансионата признали виновными в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью и гибель двух человек (часть 3 статья 219 УК РФ).
Пожар произошел в пансионате для ветеранов войны в деревне Картмазово 19 декабря 2017 года. Возгорание началось на цокольном этаже в сауне. Спасатели эвакуировали из здания более 30 человек. В результате двое пожилых людей задохнулись в дыму, еще двое серьезно пострадали.
Ожоги и травмы получила половина постояльцев дома престарелых в Картмазово
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