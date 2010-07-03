Боец спецподразделения "Альфа" останется в СИЗО

Суд оставил в СИЗО бойца спецподразделения "Альфа" по делу о разбое. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.
Московский окружной военный суд признал законным арест до 11 августа бойца Романа Оболенского. Он обвиняется по делу сотрудников ФСБ о разбое на сумму более 136 миллионов рублей.
"Постановление Московского гарнизонного военного суда оставить без изменения, жалобу защиты – без удовлетворения", – огласил постановление судья.
Ранее сообщалось, что фигурант дела о разбое с участием сотрудников ФСБ Роман Оболенский частично признал вину.
В начале июля военный суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ по подозрению в разбое. Еще двоим избрали меру пресечения в виде домашнего ареста до августа.
Арестованных подозревают по статье "Разбой, совершенный организованной группой либо в особо крупном размере".
По данным следствия, они под видом оперативных мероприятий напали на Александра Юмаранова и похитили у него как минимум 136 миллионов рублей.
Фигурантами дела являются Хетаг Маргиев, Дмитрий Капышкин, Александр Карелин, Роман Оболенский, Владимир Урусов, Дмитрий Чиквин и Артур Власов. Среди задержанных есть сотрудники "Альфы", сотрудник группы спецназначения "Вымпел" и офицеры управления "К" ФСБ.
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