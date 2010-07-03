Сотрудник ФСБ признал вину по делу о разбое

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Оперативник управления "К" ФСБ Артур Власов признал в Московском окружном военном суде вину по делу о разбойном нападении, передает Агентство "Москва".

"Я признал вину, частично возместил ущерб, активно сотрудничаю со следствием", – заявил Власов.

Также сотрудник ФСБ попросил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

В начале июля военный суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое. Еще двоим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Как отмечалось, их арестовали до августа. Арестованных подозревают по статье "Разбой, совершенный организованной группой либо в особо крупном размере".

