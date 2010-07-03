Фигурант дела спецназовцев ФСБ о разбое частично признал вину

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Фигурант дела о разбое с участием сотрудников ФСБ Роман Оболенский признал свою вину частично. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Бориса Белых.

"Мой подзащитный признал свою вину частично по предъявленному обвинению", – заявил Белых.

В начале июля военный суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое. Еще двоим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Как отмечалось, их арестовали до августа. Арестованных подозревают по статье "Разбой, совершенный организованной группой либо в особо крупном размере".

По данным следствия, обвиняемые под видом проведения оперативных мероприятий совершили нападение на Александра Юмаранова, похитив у него не менее 136 миллионов рублей.

Фигурантами дела по разбою являются Хетаг Маргиев, Дмитрий Капышкин, Александр Карелин, Роман Оболенский, Владимир Урусов, Дмитрий Чиквин и Артур Власов. Среди задержанных есть сотрудники спецподразделения "Альфа", сотрудник группы спецназначения "Вымпел" и офицеры управления "К" ФСБ России.

Ранее военный суд признал законным арест еще одного фигуранта данного дела Артура Власова. Он признал вину и попросил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

