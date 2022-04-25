Повредившего фигуру бабушки со Знаменем Победы арестовали на 15 суток

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Мужчину, повредившего картонную фигуру бабушки со Знаменем Победы в Москве, арестовали на 15 суток. Об этом сообщает пресс-центр МВД.

Материалы дела в отношении мужчины рассматривались в Тушинском районном суде столицы.

"Повредившему инсталляцию жителю столичного региона назначено наказание в виде 15 суток административного ареста и штрафа в размере 50 тысяч рублей", – заявили в ведомстве.

По данным МВД, два приятеля мужчины арестованы на шесть суток, их действия расценили как мелкое хулиганство.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что мужчина сломал картонную инсталляцию бабушки со Знаменем Победы, размещенную в столичном районе Куркино. В отношении него был составлен административный протокол по части 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ").

Во время допроса мужчина признался, что в момент совершения правонарушения был сильно пьян. Он заявил, что не имел в виду ничего дурного и раскаивается в своем поступке.

