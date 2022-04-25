Повредившего фигуру бабушки со Знаменем Победы арестовали на 15 суток

25 апреля, 19:00
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Мужчину, повредившего картонную фигуру бабушки со Знаменем Победы в Москве, арестовали на 15 суток. Об этом сообщает пресс-центр МВД.
Материалы дела в отношении мужчины рассматривались в Тушинском районном суде столицы.
"Повредившему инсталляцию жителю столичного региона назначено наказание в виде 15 суток административного ареста и штрафа в размере 50 тысяч рублей", – заявили в ведомстве.
По данным МВД, два приятеля мужчины арестованы на шесть суток, их действия расценили как мелкое хулиганство.
Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что мужчина сломал картонную инсталляцию бабушки со Знаменем Победы, размещенную в столичном районе Куркино. В отношении него был составлен административный протокол по части 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ").
Во время допроса мужчина признался, что в момент совершения правонарушения был сильно пьян. Он заявил, что не имел в виду ничего дурного и раскаивается в своем поступке.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: