Экс-глава института "Газпрома" заочно арестован

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Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал бывшего главу АО "Газпром промгаз" Александра Карасевича. Он арестован по уголовному делу о неуплате налогов, передает ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Карасевичу меру пресечения в виде содержания под стражей заочно", – объявил судья.

По информации агентства, адвокат заявила, что в материалах дела нет оснований для заочного ареста и что материалы следователя вообще не относятся к этому уголовному делу.

Карасевича обвиняют в преступлениях по пунктам "а" и "б" второй части статьи 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере".

Ранее в отношении Карасевича было возбуждено дело за неуплату налогов на 738 миллионов рублей. Выяснилась схема по хищению почти двух миллиардов рублей при работе над проектом "Газификация регионов России". Карасевича объявили в международный розыск в конце 2018 года.