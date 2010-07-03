Экс-глава института "Газпрома" заочно арестован

Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал бывшего главу АО "Газпром промгаз" Александра Карасевича. Он арестован по уголовному делу о неуплате налогов, передает ТАСС.
"Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Карасевичу меру пресечения в виде содержания под стражей заочно", – объявил судья.
По информации агентства, адвокат заявила, что в материалах дела нет оснований для заочного ареста и что материалы следователя вообще не относятся к этому уголовному делу.
Карасевича обвиняют в преступлениях по пунктам "а" и "б" второй части статьи 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере".
Ранее в отношении Карасевича было возбуждено дело за неуплату налогов на 738 миллионов рублей. Выяснилась схема по хищению почти двух миллиардов рублей при работе над проектом "Газификация регионов России". Карасевича объявили в международный розыск в конце 2018 года.
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