На Урале женщина родила раньше срока из-за увиденного в клинике фото с первых родов

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У беременной жительницы Екатеринбурга начались преждевременные роды после конфликта с клиникой, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Инцидент произошел во время визита женщины к гинекологу. Она заметила в медучреждении снимок ее первых родов. Кадр сделали для личного архива, однако клиника использовала его в рекламных целях. Пациентка потребовала убрать фото, однако ей отказали, и на фоне стресса у нее начались преждевременные роды.

Позже пострадавшая подала в суд на медучреждение, потребовав компенсацию морального вреда в размере 1,9 миллиона рублей. В ходе рассмотрения дела клиника уничтожила спорный снимок, в связи с чем производство по делу в данной части прекратили.

В то же время суд счел, что женщина не предоставила доказательств причинения физических и нравственных страданий размещением фото, поэтому клиника должна выплатить пострадавшей 10 тысяч рублей.

Ранее врачи Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии помогли 31-летней пациентке с аномалией Арнольда-Киари родить здорового ребенка.

Это заболевание провоцирует смещение тканей головного мозга в позвоночный канал, что приводит к сжатию спинного мозга и накоплению спинномозговой жидкости в черепе. Из-за этого человек испытывает головные и спинные боли, а также нарушения в работе дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем организма.

