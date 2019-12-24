Суд в Москве оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова

16:50
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Мещанский районный суд столицы оштрафовал участника несанкционированной акции в Москве 27 июля 2019 года Самариддина Раджабова за бросок бутылкой в росгвадейцев и освободил от наказания. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Суд постановил признать Самариддина Раджабова виновным и назначить ему наказание в виде штрафа. Зачесть в качестве исполненного наказания то время, которое он провел под стражей, и отменить меру пресечения в виде содержания в СИЗО", – заявила судья Татьяна Бараковская.
Ранее прокурор попросил суд назначить ему наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима сроком на 3,5 года.
По версии следствия, Раджабов бросил пластиковую бутылку с водой в сторону сотрудников правоохранительных органов, которые восприняли это как угрозу насилия, поскольку бутылка при падении на плитку создала звук, имитирующий "разрушение неизвестного предмета с опасностью причинения телесных повреждений".
Несанкционированная акция прошла в Москве 27 июля 2019 года. Сотрудники правоохранительных органов задержали около тысячи человек, инициировали уголовные дела по факту массовых беспорядков и применения насилия к представителям полиции.
Ранее Таганский районный суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей за организацию несогласованных акций в Москве 10 и 31 августа 2019 года.
Она обвиняется по статье "Повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия". Ей назначено административное наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей по каждому делу.
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