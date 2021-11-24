Наехавшему на людей в США грозит пожизненное заключение

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В США предъявили обвинение подозреваемому в наезде на рождественский парад в городе Уокешо, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщает телеканал ABC.

39-летний обвиняемый Даррел Брукс впервые предстал перед судьями после инцидента. Прокуратура запросила признать мужчину виновным по каждому из пяти пунктов обвинения.

Как отметил представитель суда, Бруксу грозит пожизненное заключение.

Инцидент произошел в городе Уокешо в американском штате Висконсин.

Как рассказали очевидцы, наезд случился в концовке мероприятия. Водитель внедорожника на полной скорости промчался в сторону последних участников парада.

Позднее стало известно, что наезд на толпу не связан с терроризмом. В полиции также подчеркнули, что инцидент не является местью в связи с приговором по громкому делу подростка Кайла Риттенхауса.