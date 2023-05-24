Мосгорсуд освободил из СИЗО экс-директора футбольной академии "Чертаново"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский городской суд смягчил наказание бывшему директору московской футбольной академии "Чертаново" Николаю Ларину и освободил его из-под стражи, назначив условный срок. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Приговор смягчили по каждому из преступлений. Общее наказание – два года шесть месяцев условно", – прокомментировали в суде.

В пресс-службе рассказали, что как смягчающие обстоятельства были учтены полное возмещение ущерба и благотворительность.

Ларина приговорили к трем годам колонии в сентябре прошлого года за мошенничество. Следователи выяснили, что экс-директор завышал число игроков в академии, чтобы получать повышенное финансирование. Общий ущерб от его неправомерных действий оценили в 36 миллионов 211 тысяч рублей.

Ранее Мещанский суд Москвы признал бывшего замдиректора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова виновным в мошенничестве, приговорил его к двум годам колонии общего режима и тут же освободил от наказания в связи с его фактическим отбытием. Также Мосолову был назначен штраф в размере 700 тысяч рублей.

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