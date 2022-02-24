Суд продлил арест основателю Group-IB Сачкову по делу о госизмене

11:54
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Основателю Group-IB Илье Сачкову продлили арест на три месяца по делу о государственной измене. Такое решение принял Лефортовский суд столицы по ходатайству ФСБ, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Афанасьев.
"Продлили арест до 28 мая", – сказал он.
Заседание по данному делу проходило в закрытом от публики и СМИ режиме.
Об аресте Ильи Сачкова по делу о подозрении в госизмене стало известно 29 сентября прошлого года. Лефортовский суд Москвы избрал основателю Group-IB меру пресечения в виде заключения под стражу.
В октябре 2021 года в Forbes опубликовали письмо матери Сачкова. Она обратилась к Владимиру Путину и попросила провести честное разбирательство по делу, фигурантом которого является ее сын. Мать основателя Grouр-IB заявила, что Сачков является искренним патриотом и не мог предать Родину.
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