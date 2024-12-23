Суд в Москве оштрафовал Никиту Михалкова на 300 рублей

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Суд оштрафовал ректора автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования "Академия кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова" Никиту Михалкова на 300 рублей, сообщает Агентство "Москва".

В постановлении указано, что Михалков как должностное лицо не предоставил в установленный законом срок отчет об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования. Его признали виновным в совершении административного правонарушения.

Режиссер на судебное заседание не явился, доказательств причины неявки суду не представил, в связи с чем суд рассмотрел дело в его отсутствие.

Ранее Михалков поделился мнением о том, что европейское кино "умерло", как и сама Европа. По его словам, это случилось в последнее время, когда трусость, беспомощность и зависимость европейских стран стали называть толерантностью и мультикультурализмом.

