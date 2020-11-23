Генерал МВД Гришин приговорен к 8 годам колонии за хищение около 80 млн рублей

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Бывший начальник экспертно-криминалистического центра МВД России генерал-лейтенант Петр Гришин приговорен Мещанским судом Москвы к 8 годам колонии по делу о хищении из бюджета порядка 80 миллионов рублей при закупке криминалистического оборудования для региональных экспертных подразделений.

"Суд вынес Гришину обвинительный приговор и назначил 8 лет колонии", – приводит ТАСС слова судьи.

Также сообщается, что суд лишил Гришина звания генерал-лейтенанта полиции и оштрафовал его на 1,5 миллиона рублей.

По данным обвинения, Петр Гришин организовал преступную группу, которая похищала бюджетные средства при заключении госконтрактов МВД России. Полученную прибыль от победы в тендерах через подставные компании участники распределяли между собой.