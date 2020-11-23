Житель Белоруссии попытался обокрасть микроавтобус, но в нем оказался ОМОН

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Мужчина хотел проникнуть в припаркованный на улице в белорусском Бресте микроавтобус. Однако там были сотрудники ОМОНа, говорится на странице в соцсети"ВКонтакте" УВД Брестского облисполкома.

Злоумышленника оперативно задержали. Стало известно, что 43-летний житель Бреста, который освободился из мест лишения свободы, снова попытался совершить кражу.

"Вечером, употребив "для храбрости" немного спиртного, он вышел "на дело". Прохаживаясь у припаркованных на улице машин, брестчанин стал проверять надежность их замков", – говорится в заявлении ведомства.

Так, после нескольких неудачных попыток мужчина нашел авто, которое не закрыли. В результате он украл из BMW очки, FM-модулятор, а также флеш-карту. Затем мужчина увидел микроавтобус, который оказался служебным автомобилем отряда милиции особого назначения. Когда он оказался внутри, заявил присутствующим, что ошибся машиной.

"Мужчина был доставлен в Ленинский РОВД Бреста. При нем находилось похищенное имущество. Вещи вернули хозяйке на следующий день", – уточнили в ведомстве.

Ранее в Москве были задержаны подозреваемые в хищении деталей с каршеринговых машин на 8 миллионов рублей. В ходе следствия выяснилось, что злоумышленники используют один из боксов многоуровневой парковки в районе Зябликово.