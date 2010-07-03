Мосгорсуд оставил в СИЗО помощника уральского полпреда

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Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в государственной измене помощника полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Александра Воробьева, сообщает Агентство "Москва". Таким образом, он останется под арестом до 4 сентября.

Заседание проходило в закрытом режиме, так как дело имеет гриф "секретно". В суд Воробьева доставили сотрудники ФСБ. На заседании чиновник находился в маске. Прессу и слушателей пригласили только на оглашение судебного решения.

Защита обвиняемого просила суд приобщить к материалам дела медицинские справки о состоянии здоровья Воробьева и сведения о наличии недвижимости в Москве.

Ранее Воробьеву предъявили обвинение в госизмене.

Воробьев был задержан по подозрению в госизмене. В суде он заявил, что работает помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе.

За государственную измену в России можно получить от 12 до 20 лет лишения свободы, а также с отягощениями в виде штрафов (до 500 тысяч рублей) и последующим ограничением свободы (лишением некоторых гражданских прав) на срок до двух лет.

В действующей редакции УК государственная измена трактуется в трех формах: шпионаж, выдача государственной тайны иностранному государству, оказание помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ.

