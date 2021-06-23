Facebook обжаловал штраф на 26 млн рублей за неудаление запрещенного контента

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Компания Facebook обжаловала решение мирового суда о штрафе в 26 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента. Об этом сообщает ТАСС.

"Facebook подал жалобу на решение признать соцсеть виновной по восьми административным протоколам по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (отказ удалить запрещенную информацию из интернета), по которому ему был назначен штраф на общую сумму 26 миллионов рублей", – заявили в пресс-службе Таганского районного суда.

Ранее социальную сеть Twitter оштрафовали на 4 миллиона рублей за несоблюдение российского законодательства. В Роскомнадзоре уточнили, что причиной данного решения является отсутствие локализации обработки персональных данных.

