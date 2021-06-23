В Подмосковье арестовали вожатую детского лагеря за убийство коллеги

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Вожатую детского лагеря на территории Пушкинского городского округа арестовали за за убийство коллеги. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольгу Врадий.

"Тело 20-летней вожатой с тремя ножевыми ранениями в области груди было обнаружено в детском лагере в Пушкинском городском округе. Выяснилось, что к убийству причастна коллега потерпевшей, которая проживала с ней в одной комнате. Девушка призналась в содеянном. По ее словам, убийство она совершила в состоянии алкогольного опьянения", – сообщила Врадий.

Уточняется, что расследование уголовного дела еще продолжается.

Ранее сообщалось, что конфликт между девушкам произошел из-за спора о том, кто лучший вожатый. По некоторым сведениям, девушки не были знакомы до работы в лагере. Инцидент произошел ночью, когда дети спали, они ничего не видели.