В Перми уроженец Азербайджана за сожжение знакомой получил 11 лет колонии

23 мая, 23:42
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
В Перми 29-летнего уроженца Азербайджана приговорили к 11 годам заключения в колонии строгого режима за сожжение женщины. Об этом сообщается на сайте краевого управления СК.
По данным следствия, в октябре 2020 года он поссорился со своей знакомой в парке Индустриального района Перми. Находясь в нетрезвом состоянии, мужчина избил женщину бутылкой и другими подручными предметами, а затем, думая, что она умерла, разжег костер, чтобы избавиться от останков. В результате пострадавшая скончалась от отравления угарным газом и травм.
"Уроженец Азербайджанской Республики признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Приговором суда виновному назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении.
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