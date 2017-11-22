Защита Улюкаева в четвертый раз попросила суд вызвать Сечина на допрос

Фото:ТАСС/Михаил Метцель

Защита экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева попросила суд в четвертый раз вызвать на допрос руководителя "Роснефти" Игоря Сечина.

Адвокаты Улюкаева, обвиняемого в получении взятки на сумму в два миллиона долларов, обратились к суду с просьбой в четвертый раз вызвать на допрос Сечина, который проходит по этому делу как свидетель. "Мы просим еще раз вызвать на допрос свидетеля Сечина", – цитирует ТАСС слова адвоката Ларисы Каштановой.

Ранее сообщалось, что 22 ноября Игорь Сечин уже в третий раз не пришел в Замоскворецкий суд на заседание по делу Улюкаева. Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев рассказал, что глава компании не сможет явиться в суд, так как в эти дни находится на объекте в Ханты-Мансийском автономном округе.

13 ноября Сечин также был вызван в суд для дачи показаний, но не пришел, так что судья отправила ему повторную повестку. Однако 15 ноября руководитель "Роснефти" вновь отсутствовал на заседании суда.

В тот раз пресс-секретарь Михаил Леонтьев сообщил, что Сечин "находится в плановой служебной командировке".

По версии следователей, Сечин передал Улюкаеву сумку с двумя миллионами долларов за положительное заключение министерства по вопросу о приобретении компанией госпакета акций "Башнефти". Сам Улюкаев вину отрицает, назвав весь инцидент провокацией.