Защита Улюкаева в четвертый раз попросила суд вызвать Сечина на допрос

22 ноября 2017, 13:53
Фото:ТАСС/Михаил Метцель
Защита экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева попросила суд в четвертый раз вызвать на допрос руководителя "Роснефти" Игоря Сечина.
Адвокаты Улюкаева, обвиняемого в получении взятки на сумму в два миллиона долларов, обратились к суду с просьбой в четвертый раз вызвать на допрос Сечина, который проходит по этому делу как свидетель. "Мы просим еще раз вызвать на допрос свидетеля Сечина", – цитирует ТАСС слова адвоката Ларисы Каштановой.
Ранее сообщалось, что 22 ноября Игорь Сечин уже в третий раз не пришел в Замоскворецкий суд на заседание по делу Улюкаева. Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев рассказал, что глава компании не сможет явиться в суд, так как в эти дни находится на объекте в Ханты-Мансийском автономном округе.
13 ноября Сечин также был вызван в суд для дачи показаний, но не пришел, так что судья отправила ему повторную повестку. Однако 15 ноября руководитель "Роснефти" вновь отсутствовал на заседании суда.
В тот раз пресс-секретарь Михаил Леонтьев сообщил, что Сечин "находится в плановой служебной командировке".
По версии следователей, Сечин передал Улюкаеву сумку с двумя миллионами долларов за положительное заключение министерства по вопросу о приобретении компанией госпакета акций "Башнефти". Сам Улюкаев вину отрицает, назвав весь инцидент провокацией.
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