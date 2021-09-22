ВС призвал не сажать в колонию за нетяжкие преступления из-за бедности

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Верховный суд Российской Федерации (ВС) призвал не сажать в тюрьму людей, которые пошли на нетяжкие преступления из-за бедности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение судебной коллегии по уголовным делам.

Жителю Ростовской области, который перевозил на лодке контрабандой сигареты с Украины, суд назначил наказание в виде трех лет колонии. Защита осужденного направила апелляцию в ВС с прошением о замене реального срока на условный.

Адвокат указал, что его подзащитный находится в сложном материальном положении. Мужчина работал грузчиком за 8 тысяч рублей, но лишился работы. У него на содержании находятся жена, больные дети, а также родители. Его знакомый предложил заняться перевозкой сигарет, так как считал, что максимум, что ему грозит, – это административное наказание за незаконную хозяйственную деятельность у границы.

Тем не менее суд счел такую деятельность контрабандой, а осужденного приговорили к трем годам заключения, несмотря на полное признание вины и раскаяние.

ВС с решением коллег не согласился и смягчил наказание до условного.

"Осужденный совершил преступление, обусловленное затруднительным материальным положением. С учетом условий жизни его семьи, нуждающейся в его помощи и материальной поддержке, вывод суда о невозможности его исправления без изоляции от общества нельзя признать законным и обоснованным", – сказано в постановлении.

Ранее сообщалось, что суд оставил без изменений приговор актеру Михаилу Ефремову. Его приговорили к 7,5 года колонии за аварию, в которой погиб человек.