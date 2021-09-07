Суд смягчил приговор осужденному на 5 лет условно Платошкину

07 сентября, 19:09
Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев
Лидеру движения "За новый социализм" Николаю Платошкину, которого ранее приговорили к 5 годам условно, смягчили приговор. Уточняется, что он был осужден за склонение к массовым беспорядкам и публичное распространение заведомо ложной информации, сообщает ТАСС.
"Определением апелляционной инстанции Московского городского суда срок условного наказания в отношении Платошкина снижен с 5 лет до 4 лет и 9 месяцев", – говорится в сообщении.
Приговор первой инстанции в остальной части оставлен без изменений. Известно, что судебное решение вступило в силу.
Ранее сообщалось, что суд снял арест с денежных средств, который наложили в рамках предварительного следствия на банковские счета Платошкина.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: