Суд смягчил приговор осужденному на 5 лет условно Платошкину

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Лидеру движения "За новый социализм" Николаю Платошкину, которого ранее приговорили к 5 годам условно, смягчили приговор. Уточняется, что он был осужден за склонение к массовым беспорядкам и публичное распространение заведомо ложной информации, сообщает ТАСС.

"Определением апелляционной инстанции Московского городского суда срок условного наказания в отношении Платошкина снижен с 5 лет до 4 лет и 9 месяцев", – говорится в сообщении.

Приговор первой инстанции в остальной части оставлен без изменений. Известно, что судебное решение вступило в силу.

Ранее сообщалось, что суд снял арест с денежных средств, который наложили в рамках предварительного следствия на банковские счета Платошкина.