Суд снял арест с денег экс-главы ФСИН Реймера

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Замоскворецкий суд снял обеспечительный арест с денежных средств Александра Реймера, бывшего директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России) в 2009-2012 гг. Речь идет о сумме в 1,76 миллиона рублей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Денежные средства направлены на исполнение приговора", – указали в суде.

Реймер летом 2017 года был приговорен к восьми годам колонии общего режима.

По версии следствия, Реймер в 2010 году вместе с сообщниками разработал план мошенничества с закупками электронных браслетов. Он заключил контракт на поставку браслетов ненадлежащего качества (часть из них не работали) по завышенным ценам. Общую сумму ущерба от действий Реймера и его сообщников следствие оценило в 2,7 миллиарда рублей.