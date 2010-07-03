Суд снял арест с денег экс-главы ФСИН Реймера

Замоскворецкий суд снял обеспечительный арест с денежных средств Александра Реймера, бывшего директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России) в 2009-2012 гг. Речь идет о сумме в 1,76 миллиона рублей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.
"Денежные средства направлены на исполнение приговора", – указали в суде.
Реймер летом 2017 года был приговорен к восьми годам колонии общего режима.
По версии следствия, Реймер в 2010 году вместе с сообщниками разработал план мошенничества с закупками электронных браслетов. Он заключил контракт на поставку браслетов ненадлежащего качества (часть из них не работали) по завышенным ценам. Общую сумму ущерба от действий Реймера и его сообщников следствие оценило в 2,7 миллиарда рублей.
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