Суд арестовал главу Всероссийского общества глухих

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Мещанский суд Москвы заключил под стражу президента Всероссийского общества глухих (ВОГ) Станислава Иванова по обвинению в растрате в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня (21 февраля – прим. ред.) в 21:15 по московскому времени Мещанский суд города Москвы поместил под стражу Станислава Иванова, президента Всероссийского общества глухих, до 8 апреля в соответствии со статьей 160 УК РФ, часть 4", – указано в сообщении.

Следователи также передали в суд ходатайство об аресте вице-президента общества Венеры Гаулстон, а также бывшего вице-президента Вадима Иванченко, однако на данный момент информации о том, чем завершились заседания суда в их отношении, не поступало.

Согласно версии следствия, Иванов и группа лиц "совершили растрату путем отчуждения по заведомо заниженной стоимости вверенного недвижимого имущества". Имущество находилось в собственности ВОГ, поэтому их действия причинили организации "значительный ущерб", который оценивается в 211 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что следственный департамент МВД России задержал руководство ВОГ. Сама организация при этом продолжила работу в штатном режиме. В ВОГ отметили, что следят за происходящим и поддерживают контакты как с задержанными и их защитниками, так и с представителями правоохранительных органов.

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