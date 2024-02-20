Всероссийское общество глухих заявило о задержании своего руководства

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Следственный департамент МВД России задержал руководство Всероссийского общества глухих (ВОГ). Об этом сообщает Pravda.Ru.

В списке задержанных оказались президент ВОГ Станислав Иванов, первый вице-президент Евгений Безруков, вице-президент, член ЦП ВОГ, председатель Татарского РО Венера Гаулстон, член ЦП, помощник президента, председатель Новосибирского РО ВОГ Михаил Брагин, бывший вице-президент Вадим Иванченко и другие экс-руководители отделов, а также специалисты аппарата общества.

В настоящий момент организация работает в штатном режиме. В ВОГ заявили, что следят за ситуацией и поддерживают контакты с задержанными и их защитниками, а также с представителями правоохранительных органов.

Там также отметили, что в скором времени организуют пресс-конференцию по теме произошедшего.

"В дальнейшем мы будем стараться оперативно информировать вас обо всех новостях и изменениях в работе общества", – говорится в сообщении организации.

Ранее стало известно, что Мосгорсуд приговорил полковника запаса по фамилии Кондрацкий к 18 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года. Подробности не были озвучены из-за формата секретности. Приговор суда был вынесен по делу о государственной измене, уточнили в пресс-службе Мосгорсуда.

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