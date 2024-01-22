Обвиняемого в убийстве отца арестовали в Челябинской области

Фото: СУ СК РФ по Челябинской области

Суд заключил под стражу 30-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве своего отца в Челябинской области. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по региону.

По данным полиции, местная жительница заявила в отдел МВД по Кунашакскому району о пропавшем муже, которого не видела с начала января. После поисков полицейские обнаружили в мусорном контейнере во дворе дома восемь мешков с частями тела человека. В ходе расследования выяснилось, что убитым оказался 60-летний супруг местной жительницы, а преступление совершил его сын, который был задержан правоохранителями.

"Как пояснил обвиняемый, накануне перед совершением противоправного деяния между ним и его отцом произошел конфликт, в результате которого обвиняемый нанес несколько ударов по голове мужчине", – говорится в публикации пресс-службы регионального МВД.

В следственном управлении СК РФ Челябинской области добавили, что инцидент случился 4 января, обвиняемый ударил отца деревянной палкой по голове. В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

Ранее сообщалось, что мужчину, обвиняемого в убийстве 15-летней девочки в Челябинской области, задержали и арестовали. По данным СУ СК РФ по региону, между молодым человеком и девочкой произошла ссора, в результате чего злоумышленник расправился с ней и сбежал с места преступления. В СМИ добавили, что арестованный приходится погибшей двоюродным братом.

"Московский патруль": мужчина убил мать и закопал ее тело