Россиянку обязали заплатить крупный штраф за курение в самолете

Фото: depositphotos/kasto

Российская авиакомпания-лоукостер отсудила у туристки более 200 тысяч рублей за то, что та курила на борту самолета. Об этом сообщает РИА Новости.

По версии компании, женщина следовала по маршруту Мурманск – Москва и успешно прошла все предполетные формальности. Однако уже в салоне она нарушила несколько распоряжений, в том числе о запрете на курение, после чего лайнер вынужденно сел на запасном аэродроме Петрозаводска.

Женщину сняли с рейса при содействии сотрудников полиции.

Уточняется, что истец из-за неправомерных действий пассажирки понес убытки в размере 212 966 рублей 48 копеек. Сумма сложилась из дополнительного расхода топлива, сборов на обслуживание, расходов на увеличение летного времени и иных аспектов, объяснили в пресс-службе лоукостера.

Представитель ответчика, в свою очередь, не согласился с заявленными требованиями истца и отметил, что основания для чрезвычайной посадки в полете отсутствовали. Тем не менее, женщину признали виновной в нарушении пунктов 4 и 5 раздела IV Приложения 4 Стандарта Правил перевозки пассажиров и багажа авиакомпании.

Решение о взыскании средств с пассажирки уже принято, однако пока не вступило в законную силу.

В декабре 2020 года москвичка пожаловалась в прокуратуру на авиакомпанию "Победа". По мнению пассажирки, лоукостер нарушил правила перевозки ребенка с инвалидностью.

