Подстрекавший к взрыву в метро Москвы приговорен к 11 годам колонии

11:26
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Юсупа Юсубова приговорили к 11 годам лишения свободы по обвинению в подстрекательстве к взрыву на станции метро "Киевская" в столице. Решение принял Военный суд в Москве.
"Юсубову назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, из которых 3 года он проведет в тюрьме, а 8 лет – в колонии строгого режима", – рассказала ТАСС пресс-секретарь 2-го Западного окружного военного суда Ирина Жирнова.
По ее словам, подсудимый вину не признал.
Прокуратура просила приговорить мужчину к 12 годам лишения свободы. По версии следствия, Юсубов подстрекал семейную пару совершить двойной теракт в центре столицы.
Руслан Кайбаков должен был убить полицейского и завладеть его оружием, после чего расстрелять правоохранителей у здания ФСБ на Лубянке. А его жена должна была совершить подрыв в метрополитене. Кайбаков обратился к правоохранителям, после чего Юсубов был задержан.
Ранее сообщалось, что в Мурманской области сотрудники ФСБ ликвидировали сторонника запрещенной в РФ террористической группировки ИГ, который планировал теракты на военных объектах.
Правоохранители попытались задержать боевика на окраине Кандалакши, когда тот пришел к заранее оборудованному тайнику, где хранил самодельное взрывное устройство.
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