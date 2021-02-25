Гранаты для страйкбола изъяли у угрожавшего взрывом в метро Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Страйкбольные гранаты изъяты у мужчины, который угрожал взрывом на станции метро Москвы "Славянский бульвар".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного МВД, мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательства. Отмечается, что у него также есть признаки алкогольного опьянения.

В правоохранительных органах указали, что у мужчины было две гранаты. Одна из них выпала в вагоне поезда, из-за чего состав для проверки отогнали в тупик на станцию "Киевская".

Вторую гранату мужчина угрожал взорвать на станции "Славянский бульвар". В связи с требованием полиции поезда проезжали платформу без остановки. В настоящее время она открыта.